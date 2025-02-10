Представлена лимитированная версия суперкроссовера Audi RSQ8

Выпуск специальной модификации экстремального паркетника приурочен к 125-летию «четырёх колец».

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«Заряженный» кроссовер Audi RS Q8 стал ещё мощнее и «злее». Брат-близнец Lamborghini Urus получил особую версию Legacy Edition с модернизированной подвеской, более громким выхлопом и форсированным двигателем, сообщило тюнинг-ателье Abt.

4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями прибавил в мощности на 120 л.с. и теперь в пике выдаёт 750 сил и 980 Н·м крутящего момента. Трансмиссия не изменилась: за переключение передач по-прежнему отвечает 8-скоростной классический «автомат».

Четыре выхлопных патрубка диаметром 105 мм каждый теперь выполнены из нержавеющей стали, и по словам разработчиков, издают более выразительный звук. Подверглись доработке также пневматическая подвеска, амортизаторы и электронные стабилизаторы поперечной устойчивости, что должно сделать динамику езды ещё приятнее.

Скоростные качества, кстати, пока в Audi раскрывать не стали. Можно сказать только, что специальная модель гарантированно превзойдёт внушительные характеристики оригинала, такие как разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды и максимальная скорость 305 км/ч. Поможет в этом не только доработанный двигатель, но и улучшенный обвес с более агрессивным карбоновым передним бампером, боковой «юбкой», задним диффузором и спойлером на двери багажника.

Спецверсия Audi RSQ8 будет выпущена ограниченным тиражом 125 экземпляров. Стоимость машины — $98 777 или 9,5 млн рублей по текущему курсу.

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