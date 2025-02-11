В России запретили продажу китайских самосвалов Shacman SX3258
Грузовик признан потенциально опасным.
Грузовые автомобили Shacman SX3258 нарушают ряд обязательных требований безопасности и непригодны к использованию до устранения этих дефектов. С таким заявлением выступил Росстандарт РФ по итогам проверки, инициированной Генпрокуратурой.
В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о приостановке действия сертификата ОТТС (одобрение типа транспортного средства), разрешающего импорт и реализацию машины в России. Кроме того, уже проданные грузовики, а это 2170 единиц, подлежат отзыву для приведения в соответствие техническому регламенту.
В ходе проверки было установлено, что противоподкатный брус и боковой отбойник самосвала не обеспечивают должной безопасности. То есть при ДТП с участием такого грузовика водитель и пассажиры легкового автомобиля могут получить тяжёлые травмы. Кроме того, дизельный двигатель SX3258 превышает нормы по шуму, что негативно влияет на самочувствие и здоровье водителя и может привести к аварии.
«Выявленные нарушения представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения», — говорится в заявлении Росстандарта.
Импорт и продажи потенциального опасных грузовиков Shacman SX3258 в России приостановлены до устранения автопроизводителем выявленных нарушений и проведения следующих проверок. Отмечается, что суммарно в нашу страну было завезено 15 тысяч машин этой модели.
Зачем нужна и сколько стоит независимая экспертиза автомобиля