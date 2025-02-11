В России запретили продажу китайских самосвалов Shacman SX3258

Грузовик признан потенциально опасным.

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Грузовые автомобили Shacman SX3258 нарушают ряд обязательных требований безопасности и непригодны к использованию до устранения этих дефектов. С таким заявлением выступил Росстандарт РФ по итогам проверки, инициированной Генпрокуратурой.

В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о приостановке действия сертификата ОТТС (одобрение типа транспортного средства), разрешающего импорт и реализацию машины в России. Кроме того, уже проданные грузовики, а это 2170 единиц, подлежат отзыву для приведения в соответствие техническому регламенту.

В ходе проверки было установлено, что противоподкатный брус и боковой отбойник самосвала не обеспечивают должной безопасности. То есть при ДТП с участием такого грузовика водитель и пассажиры легкового автомобиля могут получить тяжёлые травмы. Кроме того, дизельный двигатель SX3258 превышает нормы по шуму, что негативно влияет на самочувствие и здоровье водителя и может привести к аварии.

« В ы я в л е н н ы е н а р у ш е н и я п р е д с т а в л я ю т з н а ч и т е л ь н у ю о п а с н о с т ь з д о р о в ь ю и ж и з н и к а к с а м и х в о д и т е л е й т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в , т а к и д р у г и х у ч а с т н и к о в д о р о ж н о г о д в и ж е н и я » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и Росстандарта.

Импорт и продажи потенциального опасных грузовиков Shacman SX3258 в России приостановлены до устранения автопроизводителем выявленных нарушений и проведения следующих проверок. Отмечается, что суммарно в нашу страну было завезено 15 тысяч машин этой модели.

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