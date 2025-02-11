Электромобиль «Атом» проехал на автопилоте от Москвы до Казани
Российский батарейный автомобиль «Атом» преодолел 732-километровый маршрут из Москвы в Казань преимущественно на автопилоте. Лишь на 5% дистанции потребовалось вмешательство водителя.
Как рассказали в стартапе АО «Кама», который занимается разработкой машины, тестовый мул был оснащён функцией Drive Assist. Уcтройство включает в себя адаптивный круиз-контроль и систему автоматического удержания в полосе. Проще говоря, такой автопилот способен поддерживать заданную скорость, управляя газом, тормозом и оставаясь в пределах своей полосы с помощью подруливания.
В автономном режиме «Атом» проехал 695 км по автомагистрали М12 между Москвой и Казанью без каких-либо внештатных ситуаций. Средняя скорость автомобиля составила 90 км/ч.
«В ходе этого эксперимента нам было важно понять, как Drive Assist работает на большом пробеге, когда не требуется перезапуск. Мы довольны результатом», — сообщил руководитель группы обеспечения безопасности и сертификации ADAS в «Атоме» Роман Шведов.
Следующим шагом в интеграции Drive Assist станет тестирование автопилота на полноценной предсерийной модели, представленной в конце января текущего года. Испытания начнутся в ближайшие месяцы.
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