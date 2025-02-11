Электромобиль «Атом» проехал на автопилоте от Москвы до Казани

Российский батарейный автомобиль «Атом» преодолел 732-километровый маршрут из Москвы в Казань преимущественно на автопилоте. Лишь на 5% дистанции потребовалось вмешательство водителя.

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Как рассказали в стартапе АО «Кама», который занимается разработкой машины, тестовый мул был оснащён функцией Drive Assist. Уcтройство включает в себя адаптивный круиз-контроль и систему автоматического удержания в полосе. Проще говоря, такой автопилот способен поддерживать заданную скорость, управляя газом, тормозом и оставаясь в пределах своей полосы с помощью подруливания.

В автономном режиме «Атом» проехал 695 км по автомагистрали М12 между Москвой и Казанью без каких-либо внештатных ситуаций. Средняя скорость автомобиля составила 90 км/ч.

« В х о д е э т о г о э к с п е р и м е н т а н а м б ы л о в а ж н о п о н я т ь , к а к D r i v e A s s i s t р а б о т а е т н а б о л ь ш о м п р о б е г е , к о г д а н е т р е б у е т с я п е р е з а п у с к . М ы д о в о л ь н ы р е з у л ь т а т о м » , — с о о б щ и л р у к о в о д и т е л ь г р у п п ы о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и и с е р т и ф и к а ц и и A D A S в « А т о м е » Р о м а н Ш в е д о в .

Следующим шагом в интеграции Drive Assist станет тестирование автопилота на полноценной предсерийной модели, представленной в конце января текущего года. Испытания начнутся в ближайшие месяцы.

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