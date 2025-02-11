В России стартовали продажи китайского конкурента Toyota Land Cruiser

Tank 400 официально появился на российском рынке.

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Новый рамный внедорожник Tank 400 от китайского автопроизводителя Great Wall Motor поступил в российские автосалоны. Об этом сообщила пресс-служба отечественного офиса бренда.

Новинка российского рынка относится к классу полноразмерных внедорожников и имеет габариты 4985x1960x1900 мм при колёсной базе 2850 мм. Высота дорожного просвета достигает внушительные 224 мм. По размерам Tank 400 сопоставим с культовыми «японцами» Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero.

«Четырёхсотый» представлен в двух комплектациях, но только с одним типом мотора. Под капотом установлен 245-сильный турбоагрегат V4 рабочим объёмом 2,0 литра. За переключение передач отвечает 9-скоростной классический «автомат», привод — полный. До «сотни» Tank 400 разгоняется за 9,7 секунды и развивает максимальную скорость 180 км/ч.

В стандартное оснащение входят отделка сидений искусственной кожей, водительское кресло с регулировкой в шести направлениях, люк и рейлинги на крыше, «зимний» пакет опций. В расширенном варианте имеется панорамная крыша, система автоматической парковки, проектор на лобовое стекло, водительское сиденье с функцией массажа и многое другое.

Tank 400 в комплектации Adventure обойдётся в 5 799 000 рублей. Стоимость внедорожника в старшей версии Premium составляет 6 199 000 рублей.

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