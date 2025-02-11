Мощнее и интереснее: в России появится обновлённый седан Chery Arrizo 8

Обновлённая версия мощнее актуальной модели и отличается более интересным дизайном.

© Дмитрий Максимов/vk.com

Рестайлинговый седан Chery Arrizo 8 привезут в Россию. Об этом рассказал в соцсетях директор российского подразделения китайской марки Дмитрий Максимов.

Автомобиль бизнес-класса, по словам топ-менеджера, получит более мощный двигатель в сравнении с актуальной версией, которая оснащается безальтернативным 1,6-литровым турбомотором V4 на 150 л.с. Других подробностей нет, однако в Китае обновлённая модель получила два варианта ДВС: 150-сильный агрегат рабочим объёмом 1,6 литра и 2,0-литровый двигатель мощностью 254 л.с.

« О б н о в л е н н а я Chery Arrizo 8 обладает очень интересным дизайном, как снаружи, так и внутри Планируем более мощный мотор и да, КПП на руле!» — рассказал глава АО «Чери Автомобили Рус».

Arrizo 8, судя по опубликованным изображениям, получил восьмиугольную решётку с ромбовидным рисунком и более массивный бампер с агрессивными воздуховодами. Пересмотрена также оптика: фары обрели трапециевидную форму и теперь отделены от радиаторной решётки.

Главное изменение в интерьере: вместо единого экрана на передней панели, как и на дорестайлиновой модели, установлены раздельные дисплеи цифровой «приборки» и мультимедийки — на 10,25 и 15,6 дюйма. Селектор переключения передач, как отметил топ-менеджер, «перекочевал» с центрального тоннеля на рулевую колонку.

Сроки появления обновлённого седана в продаже Максимов не уточнил. Бензиновая модификация нового Chery Arrizo 8 пока недоступна даже в Китае и выйдет на местный рынок в марте. Модель выпускается на родине под наименованием Chery Fulwin A8L и сейчас представлена только в виде гибрида.

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