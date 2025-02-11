1548-сильный электроседан Xiaomi SU7 Ultra отметился новым достижением

«Заряженная» версия Xiaomi SU7 установила очередной рекорд.

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Китайский электрический седан Xiaomi SU7 Ultra подтвердил звание самой быстрой серийной «четырёхдверки». Спортивная новинка переписала рекорд гоночной трассы Чэнду, опередив BMW M3 с большим запасом, передаёт CarNewsChina.

Xiaomi SU7 Ultra преодолел 3,3-километровый круг по треку на юге Китая за 1.26,741. Никогда прежде четырёхдверные автомобили не ездили так быстро на этой трассе. Предыдущий рекорд круга Чэнду, принадлежавший BMW M3, был на восемь секунд медленнее — 1.34,905.

В движение Xiaomi SU7 Ultra приводят три электродвигателя суммарной мощностью 1548 л.с., крутящий момент в пике достигает впечатляющие 1770 Н·м. До 100 км/ч седан разгоняется всего за 1,9 секунды и развивает максимальную скорость до 350 км/ч.

Накануне презентации в октябре прошлого года SU7 Ultra побил рекорд круга Нюрбургринга для четырёхдверных машин. Спортивный седан преодолел 21-километровое гоночное кольцо за 6 минут 46 секунд.

В продажу «заряженный» Xiaomi SU7 Ultra поступит в марте 2025 года. Минимальная стоимость спортивного электромобиля составит $114 тысяч или 11 млн рублей по текущему курсу. Официально машины Xiaomi не представлены на российском рынке, однако стандартный SU7 поставляется в нашу страну по параллельному импорту.

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