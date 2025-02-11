Автомобили Xiaomi могут официально появиться в России

Новый официальный дистрибьютор Xiaomi допустил поставки машин на российский рынок.

Китайский технологический гигант Xiaomi объявил о заключении партнёрского соглашения с компанией Sinomach Auto, специализирующейся на поставках легковых и грузовых машин на внешние рынки. Учитывая, что дистрибьютор представлен в России, есть вероятность, что автомобили Xiaomi официально появятся в нашей стране.

Sinomach Auto вышел на российский рынок в 2023 году и пока поставляет только внедорожники Rox и Oting. Дилерская сеть компании насчитывает около 30 автоцентров в 25 городах России. Официального заявления о поставках Xiaomi нет, но китайский поставщик пообещал изучить подобный вариант.

«Достигнуто соглашение на мировом уровне. Если говорить про российский рынок, то Xiaomi потенциально может появиться официально, будем анализировать», приводит слова представителя Sinomach Auto портал «Китайские автомобили».

Автомобили Xiaomi сейчас поставляются в нашу страну по параллельному импорту. Подобная техника лишена гарантийного обслуживания и обновления ПО. За прошлый год в нашей стране было продано 179 «серых» седанов Xiaomi SU7, пока единственной модели в линейке китайской компании.

Xiaomi досрочно выполнила годовой план продаж своего первого автомобиля

Автоновости
Актуальные статьи по темамХочу автоЕсть автоХочу продать