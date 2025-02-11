Автомобили Xiaomi могут официально появиться в России
Новый официальный дистрибьютор Xiaomi допустил поставки машин на российский рынок.
Китайский технологический гигант Xiaomi объявил о заключении партнёрского соглашения с компанией Sinomach Auto, специализирующейся на поставках легковых и грузовых машин на внешние рынки. Учитывая, что дистрибьютор представлен в России, есть вероятность, что автомобили Xiaomi официально появятся в нашей стране.
Sinomach Auto вышел на российский рынок в 2023 году и пока поставляет только внедорожники Rox и Oting. Дилерская сеть компании насчитывает около 30 автоцентров в 25 городах России. Официального заявления о поставках Xiaomi нет, но китайский поставщик пообещал изучить подобный вариант.
«Достигнуто соглашение на мировом уровне. Если говорить про российский рынок, то Xiaomi потенциально может появиться официально, будем анализировать», — приводит слова представителя Sinomach Auto портал «Китайские автомобили».
Автомобили Xiaomi сейчас поставляются в нашу страну по параллельному импорту. Подобная техника лишена гарантийного обслуживания и обновления ПО. За прошлый год в нашей стране было продано 179 «серых» седанов Xiaomi SU7, пока единственной модели в линейке китайской компании.
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