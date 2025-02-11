Автомобили Xiaomi могут официально появиться в России

Новый официальный дистрибьютор Xiaomi допустил поставки машин на российский рынок.

Китайский технологический гигант Xiaomi объявил о заключении партнёрского соглашения с компанией Sinomach Auto, специализирующейся на поставках легковых и грузовых машин на внешние рынки. Учитывая, что дистрибьютор представлен в России, есть вероятность, что автомобили Xiaomi официально появятся в нашей стране.

Sinomach Auto вышел на российский рынок в 2023 году и пока поставляет только внедорожники Rox и Oting. Дилерская сеть компании насчитывает около 30 автоцентров в 25 городах России. Официального заявления о поставках Xiaomi нет, но китайский поставщик пообещал изучить подобный вариант.

« Д о с т и г н у т о с о г л а ш е н и е н а м и р о в о м у р о в н е . Е с л и г о в о р и т ь п р о р о с с и й с к и й р ы н о к , т о X i a o m i п о т е н ц и а л ь н о м о ж е т п о я в и т ь с я о ф и ц и а л ь н о , б у д е м а н а л и з и р о в а т ь » , — приводит слова представителя Sinomach Auto портал «Китайские автомобили».

Автомобили Xiaomi сейчас поставляются в нашу страну по параллельному импорту. Подобная техника лишена гарантийного обслуживания и обновления ПО. За прошлый год в нашей стране было продано 179 «серых» седанов Xiaomi SU7, пока единственной модели в линейке китайской компании.

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