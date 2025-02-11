Автозаводы в Калуге выпустят свыше 130 тысяч машин в 2025 году

Экс-предприятия VW и Peugeot-Citroen в России готовы к выходу на прежние производственные мощности.

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Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot-Citroen в Калуге возвращаются к прежним производственным показателям и выпустят на двоих порядка 135 тысяч машин в 2025 году. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша на встрече президентом России Владимиром Путиным.

После ухода западных брендов из России площадки некоторое время простаивали и в середине 2024 года были перезапущены. В режиме отладки с конвейеров сошло в общей сумме 13 тысяч машин.

« В э т о м г о д у н а б ы в ш е м п р е д п р и я т и и Volkswagen будет выпущено уже более 110 тысяч автомобилей. Бывший Peugeot-Citroen будет выпускать Haval по контрактной сборке: 25 тысяч автомобилей будет выпущено. Так что мы возвращаемся к своим прежним показателям», — приводит слова губернатора официальный сайт Кремля.

Помимо машин Haval, экс-предприятие Peugeot-Citroen собирает Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008 из китайских машинокомплектов. На бывшем заводе Volkswagen выпускаются несколько моделей Chery, такие как Tiggo 8 Pro Max и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Тульский завод Haval выпустил 130 тысяч автомобилей в 2024 году