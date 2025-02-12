Экс-глава АвтоВАЗа назвал причины успеха китайского автопрома

За последние 25 лет доля китайских автомобилей на мировом рынке выросла с 1 до 39%.

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Шведский топ-менеджер Бу Андерссон, возглавлявший АвтоВАЗ в 2014-2016 годах, поделился мнением о том, за счёт чего китайским автопроизводителям удалось добиться большого прогресса за относительно короткий срок.

По итогам 2024 года доля автомобилей из Поднебесной в глобальном объёме продаж достигла 39%. Ещё четверть века назад «китайцы» занимали лишь 1% мирового рынка.

« П о с л е д н и е 2 5 л е т к и т а й с к и е а в т о к о н ц е р н ы ц е л е н а п р а в л е н н о и п о с л е д о в а т е л ь н о р а з в и в а ю т п р о и з в о д с т в о в с в о е й с т р а н е и п р о д в и г а ю т э к с п о р т н а м и р о в о й р ы н о к . Э т о в е с ь м а д о л г о с р о ч н ы е у с и л и я , к о т о р ы е н а ч а л и п р и н о с и т ь з а м е т н ы е р е з у л ь т а т ы т о л ь к о п я т ь л е т н а з а д » , — сказал Андерссон в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам топ-менеджера, автопроизводители из КНР добились успеха благодаря чёткой выстроенной стратегии развития и готовности реагировать на изменения рынка и учёту запросов потребителей. В обозримом будущем «китайцы», как считает Андерссон, продолжат доминировать на глобальном рынке вместе с европейскими и американскими компаниями.

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