Бывший глава АвтоВАЗа назвал причины успеха китайского автопрома

За последние 25 лет доля китайских автомобилей на мировом рынке выросла с 1 до 39%.

Экс-глава АвтоВАЗа назвал причины успеха китайского автопрома
© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведский топ-менеджер Бу Андерссон, возглавлявший АвтоВАЗ в 2014-2016 годах, поделился мнением о том, за счёт чего китайским автопроизводителям удалось добиться большого прогресса за относительно короткий срок.

По итогам 2024 года доля автомобилей из Поднебесной в глобальном объёме продаж достигла 39%. Ещё четверть века назад «китайцы» занимали лишь 1% мирового рынка.

«Последние 25 лет китайские автоконцерны целенаправленно и последовательно развивают производство в своей стране и продвигают экспорт на мировой рынок. Это весьма долгосрочные усилия, которые начали приносить заметные результаты только пять лет назад», сказал Андерссон в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам топ-менеджера, автопроизводители из КНР добились успеха благодаря чёткой выстроенной стратегии развития и готовности реагировать на изменения рынка и учёту запросов потребителей. В обозримом будущем «китайцы», как считает Андерссон, продолжат доминировать на глобальном рынке вместе с европейскими и американскими компаниями.

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