Экс-глава АвтоВАЗа назвал причины успеха китайского автопрома

Бывший глава АвтоВАЗа назвал причины успеха китайского автопрома
За последние 25 лет доля китайских автомобилей на мировом рынке выросла с 1 до 39%.
Шведский топ-менеджер Бу Андерссон, возглавлявший АвтоВАЗ в 2014-2016 годах, поделился мнением о том, за счёт чего китайским автопроизводителям удалось добиться большого прогресса за относительно короткий срок.
По итогам 2024 года доля автомобилей из Поднебесной в глобальном объёме продаж достигла 39%. Ещё четверть века назад «китайцы» занимали лишь 1% мирового рынка.
«Последние 25 лет китайские автоконцерны целенаправленно и последовательно развивают производство в своей стране и продвигают экспорт на мировой рынок. Это весьма долгосрочные усилия, которые начали приносить заметные результаты только пять лет назад», — сказал Андерссон в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам топ-менеджера, автопроизводители из КНР добились успеха благодаря чёткой выстроенной стратегии развития и готовности реагировать на изменения рынка и учёту запросов потребителей. В обозримом будущем «китайцы», как считает Андерссон, продолжат доминировать на глобальном рынке вместе с европейскими и американскими компаниями.
Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт