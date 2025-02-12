Стали известны новые подробности разлада Honda и Nissan

Инсайдеры рассказали, как провалились переговоры двух японских автоконцернов.

© Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Упрямство и гордость руководителей Nissan привели к срыву многомиллиардной сделки с Honda. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.

Два крупнейших японских автопроизводителя планировали объединиться в концерн с капитализацией $60 млрд и суммарным объёмом выпуска 7,5 млн автомобилей в год. В начале февраля стало известно, что объединение, скорее всего, отменяется и меморандум о намерении будут расторгнут.

Изначально сообщалось, что Nissan не понравилось предложение стать дочерней компанией Honda. Однако по последней информации, разногласия возникли и по нескольким другим причинам.

По итогам прошлого года доход Nissan сократился на рекордные 70%, а объём выпуска автомобилей уменьшился почти на 10%. «Хондовцы» порекомендовали своим будущим партнёрам закрыть убыточные заводы и сократить персонал. В компании из Иокогамы отказались и, как рассказывают инсайдеры, на переговорах были уверены в преодолении кризиса без подобных мер и требовали равного статуса, несмотря на бедственное положение.

Honda, в свою очередь, была недовольна несговорчивостью и медлительностью «ниссановцев» в обсуждении других условий сделки. Окончательный разлад произошёл после того как Nissan категорически оказалась стать дочерним предприятием.

« П р о б л е м а — в р у к о в о д и т е л я х Nissan. Они явно переоценили положение компании, ценность своего бренда и способность выйти из кризиса», — заключил источник.

В Nissan и Honda комментировать информацию отказались.

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