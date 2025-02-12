Toyota отзывает 100 тысяч машин из-за риска отказа тормозов

Проблема обнаружена на пикапах Toyota Tacoma.

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Японский автоконцерн Toyota объявил об одной из самых массовых отзывных компаний за последнее время. Обязательному визиту в дилерский центр подлежат свыше 100 тысяч машин, передаёт Reuters.

На 106 061 полноприводных пикапах Tacoma, проданных в США с начала 2024 года, могут быть повреждены задние тормозные шланги. Причина повреждения — скопление грязи в большом зазоре между шлангами и колёсами. Разрушение чревато утечкой тормозной жидкости и отказом тормозов.

В рамках сервисной кампании специалисты проверят оба тормозных шланга и при необходимости заменят их. Все работы будут проведены бесплатно.

По итогам прошлого года Toyota заняла 12-е место в мире по количеству отзывов. Японский автопроизводитель объявил 16 кампаний, под которые попали 1,2 млн автомобилей.

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