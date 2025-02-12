Камеры-шумомеры установят в одном из самых громких районов Москвы
Рёв автомобилей и мотоциклов на Патриках будет замерять автоматический комплекс «Эфир».
Столичные власти определились с местом для установки первых камер для выявления шумных автомобилей и мотоциклов. Автоматические устройства фиксации появятся в районе Патриарших прудов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Сертифицированный комплекс «Эфир» представляет собой камеру с четырьмя направленными микрофонами. Устройство измеряет уровень шума и автоматически определяет источник звука. Пока речь идёт лишь о тестовом использовании — без штрафа 1000-2000 рублей за нарушение закона о тишине в ночное время.
Патрики были выбраны для эксперимента неслучайно. Этот район ввиду своей популярности и гламурности является одним из самых «громких» в Москве, и шум здесь не стихает даже ночью. Местные жители регулярно жалуются на громкую музыку, рёв автомобилей и мотоциклов после 23:00.
«Патриаршие пруды — небезызвестное место. Тестирование комплекса мы начинали именно с этого места. Поэтому будет правильно туда один комплекс поставить», — прокомментировал глава Центра организации дорожного движения столицы Егор Чернов.
В дальнейшем тестовые шумомеры появятся также в других районах Москвы, откуда поступают жалобы жителей, и рядом с зонами отдыха у водоёмов. Всего в рамках эксперимента власти столицы планируют установить от 30 до 50 комплексов.
Пока большой вопрос, насколько эффективно и точно «Эфир» сможет идентифицировать громкие автомобили в плотном дорожном потоке и возможно ли это вообще. В любом случае, сейчас штрафовать водителей с помощью камер-шумомеров запрещено. Соответствующая норма не прописана в федеральном или столичном законодательствах, как и допустимый уровень звука двигателя и музыки в транспортном средстве.