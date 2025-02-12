Камеры-шумомеры установят в одном из самых громких районов Москвы

Рёв автомобилей и мотоциклов на Патриках будет замерять автоматический комплекс «Эфир».

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Столичные власти определились с местом для установки первых камер для выявления шумных автомобилей и мотоциклов. Автоматические устройства фиксации появятся в районе Патриарших прудов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сертифицированный комплекс «Эфир» представляет собой камеру с четырьмя направленными микрофонами. Устройство измеряет уровень шума и автоматически определяет источник звука. Пока речь идёт лишь о тестовом использовании — без штрафа 1000-2000 рублей за нарушение закона о тишине в ночное время.

Патрики были выбраны для эксперимента неслучайно. Этот район ввиду своей популярности и гламурности является одним из самых «громких» в Москве, и шум здесь не стихает даже ночью. Местные жители регулярно жалуются на громкую музыку, рёв автомобилей и мотоциклов после 23:00.

« П а т р и а р ш и е п р у д ы — н е б е з ы з в е с т н о е м е с т о . Т е с т и р о в а н и е к о м п л е к с а м ы н а ч и н а л и и м е н н о с э т о г о м е с т а . П о э т о м у б у д е т п р а в и л ь н о т у д а о д и н к о м п л е к с п о с т а в и т ь » , — прокомментировал глава Центра организации дорожного движения столицы Егор Чернов.

В дальнейшем тестовые шумомеры появятся также в других районах Москвы, откуда поступают жалобы жителей, и рядом с зонами отдыха у водоёмов. Всего в рамках эксперимента власти столицы планируют установить от 30 до 50 комплексов.

Пока большой вопрос, насколько эффективно и точно «Эфир» сможет идентифицировать громкие автомобили в плотном дорожном потоке и возможно ли это вообще. В любом случае, сейчас штрафовать водителей с помощью камер-шумомеров запрещено. Соответствующая норма не прописана в федеральном или столичном законодательствах, как и допустимый уровень звука двигателя и музыки в транспортном средстве.

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