Renault хочет убрать педали в своих автомобилях

Подобный опыт у французской компании имеется.

Renault хочет убрать педали в своих автомобилях
© Alexander Denisenko/iStock.com

Автопроизводитель Renault задумался об отказе от педалей на машинах своего производства. Если идея сработает, то разгоняться и ускоряться на автомобилях французской марки можно будет с помощью рычагов и кнопок на руле, передаёт TopGear.

Инновационную беспедальную технологию Renault внедрила в свой футуристичный электрический прототип Filante Record, построенный специально для установки рекордов. Руль в необычном автомобиле заменён на штурвал с двумя рычагами, выполняющими функции педалей газа и тормоза.

«Данная технология показалась нам очень перспективной. В плане компоновки салона и веса автомобиля это большой плюс. В дальнейшем попробуем перенести инновацию на серийные автомобили. Будет непросто, но надеюсь, опыт работы с Filante Record поможет нам», прокомментировал Сандип Бхамбра, директор по передовому дизайну Renault.

Стоит отметить, что Renault далеко не первая компания, которая задумалась над выпуском серийного автомобиля без педалей. Концепты машин с функциями управления на руле есть у Toyota, Mercedes, Volkswagen. Однако серийной дорожной модели пока нет ни у одного автопроизводителя в мире.

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