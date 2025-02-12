Renault хочет убрать педали в своих автомобилях

Подобный опыт у французской компании имеется.

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Автопроизводитель Renault задумался об отказе от педалей на машинах своего производства. Если идея сработает, то разгоняться и ускоряться на автомобилях французской марки можно будет с помощью рычагов и кнопок на руле, передаёт TopGear.

Инновационную беспедальную технологию Renault внедрила в свой футуристичный электрический прототип Filante Record, построенный специально для установки рекордов. Руль в необычном автомобиле заменён на штурвал с двумя рычагами, выполняющими функции педалей газа и тормоза.

« Д а н н а я т е х н о л о г и я п о к а з а л а с ь н а м о ч е н ь п е р с п е к т и в н о й . В п л а н е к о м п о н о в к и с а л о н а и в е с а а в т о м о б и л я э т о б о л ь ш о й п л ю с . В д а л ь н е й ш е м п о п р о б у е м п е р е н е с т и и н н о в а ц и ю н а с е р и й н ы е а в т о м о б и л и . Б у д е т н е п р о с т о , н о н а д е ю с ь , о п ы т р а б о т ы с F i l a n t e R e c o r d п о м о ж е т н а м » , — п р о к о м м е н т и р о в а л С а н д и п Б х а м б р а , д и р е к т о р п о п е р е д о в о м у д и з а й н у Renault.

Стоит отметить, что Renault далеко не первая компания, которая задумалась над выпуском серийного автомобиля без педалей. Концепты машин с функциями управления на руле есть у Toyota, Mercedes, Volkswagen. Однако серийной дорожной модели пока нет ни у одного автопроизводителя в мире.

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