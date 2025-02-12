Chery рассекретила особенности гибридного Exlantix ET для России

Китайский кроссовер получит несколько «умных» систем.

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Бренд Exlantix, принадлежащий концерну Chery, готовится вывести в продажу в России люксовый гибридный кроссовер Exlantix ET. Сейчас новинка проходит финальные адаптационные испытания на российских дорогах.

Как рассказали в отечественном представительстве бренда, Exlantix ET в российской версии будет оснащён интеллектуальным полным приводом. Система автоматически, в зависимости от типа и состояния дорожного покрытия, распределяет крутящий момент от двигателя на колёса. Так, например, на сухом и ровном дорожном полотне ведущей будет только одна ось, что снизит нагрузку на силовую установку и поможет сэкономить топливо и электрический заряд. А автоматически подключаемый 4WD добавит автомобилю предсказуемости и стабильности на скользком или неровном покрытии.

Exlantix ET также получит пневмоподвеску, которая автоматически регулирует дорожный просвет в зависимости от нагрузки и скорости машины, добавляя ей управляемости и проходимости. Устройство способно выставить клиренс до 240 мм и поддерживает максимальную высоту машины на скорости до 40 км/ч.

Ещё в кроссовере предусмотрено несколько режимов движения. При выборе режима «снег» машина будет меньше буксовать при трогании с места, а «песок» обеспечит высокую проходимость по песчаным дорогам.

Ожидается, что в российские автосалоны Exlantix ET поступит во втором квартале 2025 года. Стоимость гибрида будет названа ближе к старту продаж.

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