В России представлен новый автобренд Tenet

В России появился новый автобренд Tenet
Предположительно, так будет называться обновлённый кроссовер Chery Tiggo 7.
Один из крупнейших в России импортёров автомобилей, компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») анонсировала запуск нового автобренда. Марка получила название Tenet, сообщила пресс-служба фирмы.
Какой-либо официальной информации о предназначении бренда пока нет. Но ждать подробностей долго не придётся, так как в «АГР» пообещали скоро поделиться новостями.
Судя по тизеру, представленному компанией, под названием Tenet будет выпускаться кроссовер. На затемнённом фото изображен автомобиль, похожий по фарам и дизайну радиаторной решётки на новый паркетник Chery Tiggo 7L.
Можно предположить, что машина под названием Tenet будет собираться в России. Предприятие AGR Automotive Group в Калуге с 2024 года выпускает кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8.
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