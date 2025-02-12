Hyundai намекнула на премьеру серийного ретрокупе N Vision 74

Электрический суперкар с историческим дизайном будет выпущен ограниченным тиражом.

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Южнокорейский концерн Hyundai готовится к премьере серийного автомобиля на базе водородного шоу-кара N Vision 74. Первые очертания машины были показаны в ролике, представленном компанией, передаёт Carscoops.

В тизере к документальному фильму об исторических моделях Hyundai рядом с концептом N Vision 74 находится другая машина. Кадр размыт, по общим очертаниям можно предположить, что это серийная модификация.

Уникальный шоу-кар на водороде был представлен публике ещё в 2022 году. Главная особенность концепта — ретро-дизайн в честь концепта Hyundai Pony Coupe, показанного на автосалоне в Турине в 1974-м. Воспроизведением исторического облика занимался автор оригинала, один из величайших автомобильных дизайнеров Джорджетто Джуджаро.

После показа современного концепта N Vision в 2022-м в СМИ неоднократно появлялись слухи о выпуске дорожной модели. И летом прошлого года в Hyundai наконец-то официально подтвердили планы по запуску ретроконцепта в «товарное» производство.

Серийная версия унаследует ретро-оформление, Что касается силовой установки, то, скорее всего, «товарный» N Vision 74 получит электрическую силовую установку. При этом электрокар будет на 130 л.с. мощнее своего образца на водороде: отдача силовой установки составит 800 сил.

Серийный Hyundai N Vision 74 будет выпущен ограниченным тиражом — с конвейера сойдут всего 200 экземпляров. Официально это пока не подтверждено, но предполагается, что на рынок машина выйдет под названием Pony Coupe.

Информация по дате выпуска серийного ретро-кара противоречивая. По официальной версии, модель встанет на конвейер 2030 году. Инсайдеры утверждают, что N Vision 74 поступит в производство уже 2026 году.

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