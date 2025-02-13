Эксперты назвали самые полезные и опасные электронные помощники водителю

Учёные выяснили, как интеллектуальная система помощи водителю ADAS влияет на безопасность автомобиля.

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Система автоматического поддержания заданной скорости или просто круиз-контроль является самым опасным электронным ассистентом водителя из всех существующих на сегодняшний день. Об этом сообщил научный портал Science Direct.

Эксперты провели масштабное исследование, изучив данные с 47 млн ​​транспортных средств и причины 2,4 млн аварий по всему миру, в которых были задействованы автомобили с системой ADAS. Среди 28 электронных помощников круиз-контроль был признан одним из немногих устройств, которое увеличивает риск ДТП. С обычным КК вероятность аварии повышается на 8%, с адаптивным — на 12%.

Также в числе опасных устройств оказались адаптивные фары. Головная оптика, которая автоматически подстраивается под скорость автомобиля и особенности дороги, увеличивает аварийность на 0,5%, считают учёные.

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Самым полезным электронным ассистентом исследователи назвали систему удержания в полосе. При её наличии риск аварии снижается на 19%. Заметно повышает безопасность и мониторинг состояния водителя — на 14%.

Самые полезные электронные помощники по версии Science Direct

Система удержания в полосе: +19%; Мониторинг состояния водителя: +14%; Автономное экстренное торможение: +10,7% Предупреждение о лобовом столкновении: +8,6% Распознавания дорожных знаков: +7%; Предупреждение о слепых зонах: +3,5% Предупреждение о выезде со своей полосы движения: +3,1% Автоматическое торможение задним ходом: +1,2%.

Остальные ассистенты вождения, такие как панорамная камера заднего вида, помощь при парковке и предупреждение о столкновении при движении задним ходом, набрали меньше 1%.

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