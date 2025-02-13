Honda и Nissan объявили об отмене сделки по слиянию
Нового автомобильного концерна не будет.
В четверг утром, 13 февраля, автомобильные компании Honda и Nissan опубликовали совместное заявление. Стороны подтвердили, что прекратили переговоры о слиянии и расторгли подписанный ранее меморандум о намерениях.
23 декабря два японских концерна объявили о планах по объединению. К августу 2026 года они собирались создать совместный концерн, который по объёму выпуска автомобилей в мире уступал бы только Toyota и Volkswagen. Но после полутора месяцев переговоры об условиях альянса зашли в тупик.
«В ходе переговоров были изучены различные варианты бизнес-интеграции. В том числе Honda предложила изменить изначальную концепцию с запуском совместного холдингового предприятия на структуру, в которой она стала бы материнской компанией, а Nissan — дочерней. В конце концов было решено, что лучше всего прекратить переговоры и расторгнуть меморандум о намерениях», — говорится в совместном заявлении
Несмотря на срыв сделки по созданию совместного концерна, Honda и Nissan продолжат вместе работать в других сферах. В частности, «японцы» совместными усилиями создают электромобильную платформу нового поколения и программное обеспечение для автомобилей.
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