Honda и Nissan объявили об отмене сделки по слиянию

Нового автомобильного концерна не будет.

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В четверг утром, 13 февраля, автомобильные компании Honda и Nissan опубликовали совместное заявление. Стороны подтвердили, что прекратили переговоры о слиянии и расторгли подписанный ранее меморандум о намерениях.

23 декабря два японских концерна объявили о планах по объединению. К августу 2026 года они собирались создать совместный концерн, который по объёму выпуска автомобилей в мире уступал бы только Toyota и Volkswagen. Но после полутора месяцев переговоры об условиях альянса зашли в тупик.

« В х о д е п е р е г о в о р о в б ы л и и з у ч е н ы р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы б и з н е с - и н т е г р а ц и и . В т о м ч и с л е Honda предложила изменить изначальную концепцию с запуском совместного холдингового предприятия на структуру, в которой она стала бы материнской компанией, а Nissan — дочерней. В конце концов было решено, что лучше всего прекратить переговоры и расторгнуть меморандум о намерениях», — говорится в совместном заявлении

Несмотря на срыв сделки по созданию совместного концерна, Honda и Nissan продолжат вместе работать в других сферах. В частности, «японцы» совместными усилиями создают электромобильную платформу нового поколения и программное обеспечение для автомобилей.

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