Принадлежавший Трампу суперкар Ferrari выставили на продажу

Бывшая машина действующего президента США уйдёт с молотка.

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На аукцион выставлен автомобиль Ferrari F430 Coupe. Суперкар 2007 года не только относится к числу редких экземпляров, выпущенных в количестве 14 тысяч штук, но и имеет интересную историю. Первым владельцем этой машины был действующий президент США Дональд Трамп.

Трамп владел суперкаром с 2007 по 2011 годы. Следующих хозяев Ferrari F430 Cupe организаторы аукциона не называют, но автомобиль имеет достаточно небольшой пробег в 15 тысяч километров.

Купе фирменного красного цвета оснащается 4,3-литровым мотором V8 мощностью 490 л.с. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость 315 км/ч. За переключение передач отвечает 6-ступенчатый «робот».

Примечательно, что этот суперкар Ferrari уже не первый раз выставлен на торги. В апреле 2017 года бывший автомобиль президента США был продан на аукционе за $270 000 при ожидаемой цене $300 000 – 350 000.

Сейчас организаторы онлайн-аукциона рассчитывают выручить за спорткар от $750 000 до $1 млн. Торги начнутся 16 февраля и продлятся до 2 марта.

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