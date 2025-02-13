3 новые модели и 15% рынка: Great Wall Motor поделился планами в России на 2025 год

Производитель автомобилей Haval, Tank и Ora увеличит своё присутствие на российском рынке.

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Китайский концерн Great Wall Motor планирует расширить модельный ряд и увеличить свою долю на российском рынке в 2025 году. Об этом сообщил руководитель «Хавейл Мотор Рус» Александр Зубик на конференции ForAuto-2025.

По словам топ-менеджера, GWM привезёт в Россию три новых модели. Одна из новинок, рамный внедорожник Tank 400, уже поступила в продажу. Также на российский рынок скоро выйдет большой кроссовер Haval H7. Подробностей по третьей модели пока нет. Можно предположить, что это будет анонсированный ранее Haval F8.

Помимо выпуска новых моделей, Great Wall Motor представит в России в текущем году десять новых модификаций и обновлений модельного ряда.

По итогам 2025 года китайский автоконцерн рассчитывает занять 15% российского авторитейла. Также GWM намерен повысить рыночную долю машин локальной сборки, собираемых на заводе в Туле, с 50% до 60%.

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