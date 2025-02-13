Китайские автомобили оказались популярнее Lada в Москве и Санкт-Петербурге

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Автомобили китайских марок опередили машины АвтоВАЗа по продажам в двух крупнейших регионах России — Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующие данные по итогам 2024 года представил «Автостат» на форуме ForAuto-2025.

В столице первые три места в рейтинге осталось за «китайцами» Haval Jolion, Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro Max. В Петербурге преимущество марок из Поднебесной оказалось не таким большим: следом за бестселлером Haval Jolion расположились отечественные Lada Granta и Lada Vesta. В Краснодарском крае, третьем по численности авторынке в стране, именно машины Волжского автозавода заняли две первые строчки, опередив Chery Tiggo 7 Pro Max.

Топ-3 регионов России по продажам новых легковых автомобилей в 2024 году

Москва и Московская область – 314,2 тысячи автомобилей

Haval Jolion (5,6% от общего количества); Geely Monjaro (4%); Chery Tiggo 7 Pro Max (3,9%).

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 108,3 тысячи

Haval Jolion (5,9%) Lada Granta (5,2%) Lada Vesta (4,5%)

Краснодарский край — 79 тысяч

Lada Granta (11%) Lada Vesta (5,4%) Chery Tiggo 7 Pro Max (5,1%)

В Татарстане и Самарской области, которые тоже оказались в числе регионов-лидеров рынка, Granta и Vesta, как и в Краснодарском каре, оказались впереди. В обоих случаях тройку самых продаваемых автомобилей замкнул Haval Jolion.

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