Китайские автомобили оказались популярнее Lada в Москве и Санкт-Петербурге
Китайские автомобили оказались популярнее Lada в Москве и Санкт-Петербурге
Автомобили китайских марок опередили машины АвтоВАЗа по продажам в двух крупнейших регионах России — Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующие данные по итогам 2024 года представил «Автостат» на форуме ForAuto-2025.
В столице первые три места в рейтинге осталось за «китайцами» Haval Jolion, Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro Max. В Петербурге преимущество марок из Поднебесной оказалось не таким большим: следом за бестселлером Haval Jolion расположились отечественные Lada Granta и Lada Vesta. В Краснодарском крае, третьем по численности авторынке в стране, именно машины Волжского автозавода заняли две первые строчки, опередив Chery Tiggo 7 Pro Max.
Топ-3 регионов России по продажам новых легковых автомобилей в 2024 году
Москва и Московская область – 314,2 тысячи автомобилей
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 108,3 тысячи
Краснодарский край — 79 тысяч
В Татарстане и Самарской области, которые тоже оказались в числе регионов-лидеров рынка, Granta и Vesta, как и в Краснодарском каре, оказались впереди. В обоих случаях тройку самых продаваемых автомобилей замкнул Haval Jolion.