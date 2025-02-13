Названы самые популярные автобренды в России за последние 30 лет

Каждый третий купленный россиянами автомобиль с середины 90-х выпущен АвтоВАЗом.

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Автомобили отечественного концерна АвтоВАЗ стали самые продаваемыми в России за последние 30 лет. Общее количество реализованных машин и марочный рейтинг с середины 90-х представил «Автостат» на форуме ForAuto-2025.

Суммарно за три десятка лет в нашей стране было продано 43,8 млн новых легковых автомобилей. 14,5 млн из них, 33%, это как раз машины тольяттинского автогиганта. То есть каждая третья купленная легковушка в России за последние 30 лет — Lada.

На втором и третьем местах идут корейские Kia и Hyundai, но с гораздо меньшим объёмом реализации в сравнении с «Ладой» — 2,63 и 2,61 млн единиц соответственно. Следом расположился лучший «европеец» Renault и «японец» Toyota, проданные количестве 2,1 и 2,05 млн штук. Первую десятку дополнили Chevrolet, Nissan, Volkswagen, Ford и Skoda.

Китайские автомобили, которые в массовом количестве появились на российском рынке только в последние 10 лет, в лидеры рейтинга не попали. Самым популярной маркой из Поднебесной стала Chery, которая расположилась на 20-м месте. Также в топ-40 попали Geely (на 25-м месте), Haval (26-й) и Changan (38-й).

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