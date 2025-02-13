Испытано на скорости 130 км/ч: представлена новая технология «покраски» Tesla Cybertruck
Поменять цвет Cybertruck станет дешевле и проще.
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck выпускается без лакокрасочного покрытия. Все автомобили этой модели с завода имеют матовый серебристый цвет, присущий кузову из нержавеющей стали. За доплату клиент может заказать фирменную цветную плёнку, которую установят специалисты в дилерском центре. Теперь появилась более доступная и простая альтернатива, пишет Carscoops.
Тюнеры из компании Cybertruck Covers представили многоразовые магнитные плёнки. В отличие от официальной технологии «покраски» Tesla, установить наклейку на всю площадь кузова можно самостоятельно в домашних условиях, причём буквально за несколько минут. Цветовая гамма достаточно широкая: белый, черный, синий, зелёный, оранжевый, красный, золотистый, медный и розово-золотой цвета.
«Прототип был испытан в холодных, дождливых, ветреных условиях на скорости 130 км/ч, и магнитное покрытие осталось на месте», — рассказали в Cybertruck Covers.
Стоимость комплекта магнитных плёнок составляет $2000 вне зависимости от цвета или 188 100 рублей по текущему курсу. Цена не такая и большая в сравнении с виниловой плёнкой Tesla, которая обойдётся покупателю минимум в два раза дороже — в $4000.