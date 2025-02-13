Испытано на скорости 130 км/ч: представлена новая технология «покраски» Tesla Cybertruck

Поменять цвет Cybertruck станет дешевле и проще.

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Футуристичный пикап Tesla Cybertruck выпускается без лакокрасочного покрытия. Все автомобили этой модели с завода имеют матовый серебристый цвет, присущий кузову из нержавеющей стали. За доплату клиент может заказать фирменную цветную плёнку, которую установят специалисты в дилерском центре. Теперь появилась более доступная и простая альтернатива, пишет Carscoops.

Тюнеры из компании Cybertruck Covers представили многоразовые магнитные плёнки. В отличие от официальной технологии «покраски» Tesla, установить наклейку на всю площадь кузова можно самостоятельно в домашних условиях, причём буквально за несколько минут. Цветовая гамма достаточно широкая: белый, черный, синий, зелёный, оранжевый, красный, золотистый, медный и розово-золотой цвета.

« П р о т о т и п б ы л и с п ы т а н в х о л о д н ы х , д о ж д л и в ы х , в е т р е н ы х у с л о в и я х н а с к о р о с т и 1 3 0 к м / ч , и м а г н и т н о е п о к р ы т и е о с т а л о с ь н а м е с т е » , — р а с с к а з а л и в C y b e r t r u c k C o v e r s .

Стоимость комплекта магнитных плёнок составляет $2000 вне зависимости от цвета или 188 100 рублей по текущему курсу. Цена не такая и большая в сравнении с виниловой плёнкой Tesla, которая обойдётся покупателю минимум в два раза дороже — в $4000.

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