Отечественные авто могут стать обязательными в российском каршеринге

Новое требование к операторам проката автомобилей может вступить в силу уже в следующем году.

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Минимально допустимое количество отечественных автомобилей в российском парке каршеринга предложено прописать на законодательном уровне. Численность «Москвичей», «Лада», Evolute и других моделей может быть установлена с 2026 года, сообщает ТАСС.

С соответствующим предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, направив письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. По его словам, в настоящее время рынок краткосрочной аренды машин недостаточно прописан в стратегии развития российского автопрома на ближайшие 10 лет.

Сенатор отметил, что ещё в 2023 году количество китайских машин в парках операторов каршеринга превышало 50%. В обращении к правительству он попросил проработать вопрос о минимальной доле российских авто в парке.

По данным «Автостата», только в Москве автопарк каршеринга сейчас насчитывает 40 тысяч автомобилей, а количество пользователей составляет 1,7 млн человек. Ежедневно в столице совершается 141 тысяча поездок на арендованных автомобилях.

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