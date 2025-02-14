Porsche уволит почти две тысячи сотрудников

Руководство компании из Штутгарта отреагировало на слабые финансовые показатели в 2024 году.

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Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche сократит персонал на двух предприятиях в Германии. Об этом представитель компании сообщил в разговоре c Reuters.

Сокращение штата в Штутгарте и Вайссахе будет поэтапным. К 2029 году количество сотрудников уменьшится на 15% в сравнении с нынешней численностью. Без работы в течение четырёх ближайших лет останутся около двух тысяч сотрудников.

Основной причиной такого массового сокращения персонала в компании назвали проблемы со сбытом электрических автомобилей в целом сложную геополитическую и экономическую ситуации. В прошлом году продажи флагманского электромобиля Taycan в мире сократились вдвое — с 40 629 до 20 836 штук, а чистая прибыль компании упала на 15%.

Фактически немецкая марка начала реструктуризацию штата обоих предприятий ещё в 2024 году, не продлив срочный договор с 1500 работниками. В скором времени компанию покинут ещё 500 человек, контракты с которыми подходят к завершению.

« Э т о г о н е д о с т а т о ч н о . П р и н я т о р е ш е н и е с о к р а т и т ь е щ ё 1 9 0 0 с о т р у д н и к о в к 2 0 2 9 г о д у » , — о б ъ я с н и л и в Porsche.

На площадке в Штутгарте собирают некоторые модели автомобилей, как спорткары Cayman и Boxter, и выпускаются двигатели, в том числе электрические. В Вайссахе расположен Научно-технический центр, сотрудники которого работают над передовыми автомобильными технологиями.

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