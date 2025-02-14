Volkswagen поделился эскизами своего бюджетной «электрички»

В VW показали, как будет выглядеть их электромобиль с запасом хода 450 км.

© IMAGO/Frank Hoermann/Global Look Press

Компания Volkswagen интригует премьерой своего бюджетного электромобиля. В начале февраля «немцы» показали первое изображение новинки, а теперь опубликовали дизайнерские эскизы, сообщает Motor1.

Судя по представленным скетчам, машина будет выпускаться в 5-дверном кузове хетчбэк. Компактный автомобиль имеет достаточно выразительный и брутальный облик с широкими колёсными арками, резкими выштамповками кузова и покатой крышей. Стоит также отметить литые диски большого размера и фары с новым дизайном, интегрированные в черную решётку радиатора.

© Volkswagen Design

Технические данные новой «электрички» Volkswagen пока держатся в секрете. Известно только, что дальнобойность батарейной машины составит 450 км, а пополнить заряд батареи с 10 до 80% можно примерно за 20 минут.

Неизвестно точно, как будет называться машина. Ранее в VW подали заявку на регистрацию наименования Id.Every1. Возможно, это раз название новой электрической модели.

Предсерийный прототип будет полноценно показан публике 5 марта. В продажу автомобиль стоимостью €20 тысяч (1,8 млн рублей) поступит в 2027 году.

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