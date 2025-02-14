В Москве стартовал уникальный автопробег «Машина времени»

Участники проедут на автомобилях Changan и примут участие в нескольких видах соревнований.

© Максим Вершинин

В пятницу, 14 февраля, в Москве стартовал автопробег по пяти регионам России. За четыре дня участники спортивно-туристического проекта «Машина времени» проедут несколько тысяч километров и посоревнуются за победные кубки.

В мероприятии примут участие журналисты федеральных и региональных СМИ, автоблогеры и эксперты автомобильной индустрии. Экипажи проедут на серийных автомобилях Changan по дорогам Москвы, Владимирской, Ульяновской и Нижегородской областей, а также Республики Мордовия. Общая протяжённость маршрута составит 2 тысячи километров.

© Максим Вершинин

Помимо пробега по трассе М12 и региональным дорогам, участники «Машины времени» проведут соревновательные заезды. Раллийная программа пройдёт по части маршрута ралли-рейда «Симбирский тракт», который входит в календарь чемпионата России, и по дорогам Саранска. Победит экипаж, который точнее всех преодолеет маршрут.

Соревновательную программу, как и в целом автопробег, завершит фиджитал-гонка на Нижегородском кольце, гоночном треке, ежегодно принимающем этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). После финиша в понедельник, 17 февраля, состоится церемония награждения.

Москва — Нижний Новгород: турне в Столицу закатов