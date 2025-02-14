Раскрыты впечатляющие характеристики «заряженной» Lada Niva
Внедорожник с мотором от Lada Grant Sport намного быстрее обычной версии.
Спортивная версия популярного внедорожника Lada Niva значительно превосходит стандартную модель по скоростным характеристикам. Об этом сообщил инсайдерский Telegram-канал «Поладим с Lada».
По сведениям источника, Lada Niva Sport разгоняется с 0 до 100 км/ч на пять секунд быстрее оригинала — за 12 секунд. Максимальная скорость выросла на 20 км/ч и достигает 162 км/ч.
Такой прогресс по скоростным характеристикам стал возможен благодаря установке форсированного 1,6-литрового атмосферника от спортивной Lada Granta. Мощность этого силового агрегата составляет 122 л.с. при 6500 об/мин. Работает двигатель в связке с 5-ступенчатой механической коробкой.
«Мотор от «Гранты Спорт» в сочетании с полным приводом действительно творит чудеса», — прокомментировал источник.
В продажу Lada Niva Sport поступит в середине 2025 года. Ориентировочная стоимость «заряженного» внедорожника — 1,6 млн рублей.
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