Китайский партнёр «Москвича» запустит сборку авто в России под своим брендом

Уже известна первая локализованная модель.

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Китайский автопроизводитель JAC Motors наладит сборку автомобилей в России. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщила пресс-служба компании.

Одной из первых локализованных моделей бренда станет пикап T9 c дизельным двигателем и механической коробкой передач. В продаже первые локализованные автомобили появятся уже летом.

Пока нет официальной информации о том, на каком предприятии JAC будет собирать автомобили. Однако заводы-партнёры в России у компании уже имеются, причём не первый год. Машины китайского автопроизводителя под своими марками выпускают столичный «Москвич» и заводы Sollers в Ульяновске и Елабуге.

Официально JAC вышел на российский рынок в 2012 году и сейчас поставляет в нашу страну, помимо T9, пикапы T8, T8 Pro, кроссоверы JS3 и JS6, а также седан JS6. Дилерская сеть автопроизводителя насчитывает 104 автосалона в 70 городах.

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