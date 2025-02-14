В автомобили Omoda и Jaecoo установят нейросеть DeepSeek

Китайский аналог ChatGPT появится на автомобилях суббрендов Chery.

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Автомобили премиум-марок Omoda и Jaecoo в скором времени будут оснащаться нейросетью DeepSeek. Продвинутая модель искусственного интеллекта (ИИ) расширит функционал мультимедийной системы и улучшит качество работы головых команд, сообщили в материнской компании Chery.

Китайская нейросеть, умеющая отвечать на вопросы и давать советы, писать тексты, искать информацию по запросу, будет интегрирована в фирменную мультимедийку Chery Lion с ИИ. При помощи DeepSeek бортовая электроника сможет точнее распознавать голосовые команды и будет быстрее выполнять их.

Также технология расширит функционал систем в салоне автомобиля. ИИ будет запоминать предпочтения водителя и пассажиров и автоматически настраивать климат-контроль, положение сидений и рулевого колеса. Ещё искусственный интеллект подберёт музыку и напомнит о важных встречах и датах.

DeepSeek был разработан одноимённым стартапом из Пекина, основанным в 2023 году. В отличие от популярного ChatGPT и других аналогов, чат-бот не требует подписки и функционирует бесплатно.

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