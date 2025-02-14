Представлена первая в мире подушка безопасности для пяток

В Германии разработали новое устройство активной безопасности автомобиля.

© ZF Lifetec

Немецкая компания ZF Lifetec известна на весь мир своими инновационными решениями в сфере активной защиты автомобиля. В её портфолио имеется надувная подушка безопасности в верхней части рулевой колонки и активные преднатяжители ремней безопасности с электродвигателем. Теперь анонсирована очередная инновация.

Как отметили в Lifetec, в современных автомобилях передние кресла можно откинуть назад для более комфортной поездки. Касается это не только пассажира на переднем ряду, но и водителя, если, к примеру, машина едет в режиме автопилота. При такой посадке человек не упирается ногами в пол и лишён опоры ногами, что в момент экстренного торможения и столкновения чревато травмой колен, голеней и ступней.

Именно для защиты нижней части ног инженеры немецкой компании разработали подушку безопасности перед обоими сиденьями первого ряда. В экстренной ситуации «Эйрбэг» раскроется и обеспечит водителю и пассажиру опору при резком движении вперёд.

В массовое производство подушка безопасности для нижней части ног поступит в 2028 году. Устройство можно будет адаптировать практически к любой модели автомобиля по всему миру.

Что будет, если в движении включить заднюю передачу