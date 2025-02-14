Hyundai может вернуться в Россию

Решение будет принято до конца 2025 года.

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Южнокорейский автоконцерн Hyundai задумался о возвращении на российский рынок после возобновления диалога между властями России и США. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap News.

По информации источников, в Hyundai хотят выкупить обратно свой завод в Санкт-Петербурге. Опцион на возвращение производственной площадки в собственность у «корейцев» есть, но лишь до декабря 2025 года. И до конца года компания намерена принять окончательное решение по этому поводу.

При этом в концерне из Сеула понимают, что вернуться быстро на рынок РФ вряд ли удастся и тем более не получит скоро наверстать свои былые позиции, которые теперь заняты китайскими автопроизводителями.

В свой последний год перед прекращением работы в нашей стране, в 2021-м, Hyundai выпустила на петербургском заводе 234 тысяч автомобилей при проектной мощности 250 тысяч единиц. Больше машин произвёл тогда только АвтоВАЗ. В декабре 2023-го корейский концерн продал активы российской компании «Арт-Финанс» за символические 10 тысяч рублей.

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