Toyota одолела Hyundai и заняла два первых места на Ралли Швеция

Заводские команды японских и корейских концернов в WRC боролись на равных всю дистанцию.

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Японская марка Toyota одержала второй подряд победный дубль на этапах чемпионата мира по ралли 2025 года, выиграв Ралли Швеция. Но если на старте сезона в Монте-Карло три недели назад гибридные автомобили Toyota GR Yaris были вне конкуренции, то в этот раз на равных с ними проехали Hyundai i20 N.

Ралли прошло по скоростным снежным и ледовым дорогам в северной части Швеции при температуре до −10°. Весь уик-энд быстрейшие экипажи Toyota и Hyundai, по два от каждой марки, обменивались лучшими временами на спецучастках. В итоге после 18 допов и дистанции в 293 км первая четвёрка уместилась всего в 16 секунд, что для WRC в последние годы большая редкость.

Победу одержал британский гонщик Элфин Эванс, второй раз в карьере выигравший единственный зимний этап в календаре. В предыдущий раз валлиец первенствовал на дорогах Швеции в 2020 году. Вторым с отставанием 3,8 секунды стал японский пилот Toyota Такамото Кацута. Дополнил призовую тройку действующий чемпион мира по ралли Тьерри Нёвиль, на пару секунд опередивший своего напарника по Hyundai Отта Тянака.

Результаты Ралли Швеция WRC, топ-5

Следующий, третий этап WRC 2025 года впервые в сезоне пройдёт на гравийных дорогах. Ралли состоится с 20 по 23 марта в Кении, где в предыдущие два года Toyota финишировала на двух первых местах.

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