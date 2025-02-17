Трамп анонсировал введение пошлины, напугавшей мировые автокомпании
США ограничит ввоз автомобилей из-за границы в первых числах апреля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение ввозной пошлины на автомобили из Канады и Мексики — вопрос ближайших месяцев. В начале февраля глава Белого дома отсрочил эту меру на 30 дней.
Ожидается, что 1 апреля 47-й президент США получит от своих помощников доклад с вариантами таможенных пошлин на импортные машины, после чего подпишет закон. Один из вариантов — дополнительная плата в 25% от стоимости авто.
«Думаю, мы сделаем это 2 апреля. Можно было бы и 1 апреля, но я суеверный человек», — приводит слова Трампа информационное агентство Reuters.
Автопроизводители опасаются, что введение пошлины на импорт приведёт к подорожанию машин и задержкам в поставках. Около 22% автомобилей от всего автопарка в США собраны на заводах в Мексике и Канаде. Производство в этих странах есть как у американских GM и Ford, так и у иностранных производителей BMW, Volkswagen, Honda, Toyota, Nissan. По оценкам экспертов, суммарные потери автокомпаний в годовом объёме могут достичь $33 млрд.