255 млн нарушений на 176 млрд рублей: в России подсчитали штрафы автомобилистов

Опубликован антирейтинг регионов по количеству и сумме административных наказаний за нарушение ПДД.

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В 2024 году ГАИ выписала водителям 255 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 176,3 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения МВД.

93% постановлений было вынесено с применением автоматических комплексов фотовидеофиксации и пришли нарушителям в виде так называемых «писем счастья». Наибольшее количество штрафов было выписано за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Лидерами среди регионов по числу и сумме штрафов стали Москва и Московская область, где было зафиксировано 42,9 и 41,6 млн нарушений на сумму 33 и 25,3 млрд рублей соответственно. Третье место по количеству постановлений заняла Республика Татарстан — 9,3 млн. А по сумме штрафов следом за Москвой и Подмосковьем расположился Новосибирск с 8,9 млрд рублей.

Топ-10 регионов России по сумме штрафов в 2024 году

Москва — 33 млрд рублей (42,9 млн нарушений) Московская область — 25,3 млрд (41,6 млн); Новосибирская область — 8,9 млрд (5,7 млн); Санкт-Петербург — 7,2 млрд (8,9 млн); Республика Татарстан — 5,8 млрд (9,3 млн); Республика Башкортостан — 4,8 млрд (7 млн); Самарская область — 4,3 млрд (6,2 млн); Ленинградская область — 3,9 млрд (6,4 млн); Республика Дагестан — 3,5 млрд (4,3 млн); Тульская область — 3,3 млрд (5 млн).

С 1 января 2025 года 25% средств от штрафов за нарушение ПДД направляются в федеральный бюджет, 75% — в бюджет региона.