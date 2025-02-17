Эвакуаторщиков хотят обязать связываться с водителем через «Госуслуги»

Кнопка связи с автовладельцем может стать обязательной для сотрудников эвакуационной службы.

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Новая функция отправки анонимных сообщений автовладельцу на «Госуслугах», возможно, скоро получит новое применение. Об этом сообщило новостное агентство «Прайм».

С 11 февраля любой пользователь «Госуслуг» может анонимно связаться с владельцем автомобиля. Достаточно только ввести данные госзнака. Можно передать, например, сообщение о том, что автомобиль мешает проезду других машин, водитель забыл закрыть окно или спустило колесо. Есть в функционале и уведомление о том, что транспортное средство эвакуируют.

Депутаты Госдумы предложили законопроект, который обяжет сотрудников эвакуационной службы связываться с автовладельцем через «Госулуги» перед погрузкой машины и её транспортировкой на штрафстоянку. У хозяина автомобиля будет 10 минут на то, чтобы отреагировать и устранить причину нарушения без эвакуации.

Стоит отметить, что в Госдуме не первый раз за последние месяцы предложили уведомлять автовладельцев о задержании транспортного средства. Каждый раз их инициатива не находила поддержки, поскольку не было соответствующего функционала. Вероятно, с появлением кнопки связи на «Госуслугах» идея получит дальнейшее развитие.

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