BMW представила прототип с гигантской тягой 18 000 Нм

«Баварцы» рассказали, зачем им потребовался двигатель с большим крутящим моментом.

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Немецкий концерн BMW показал уникальный электрический прототип. Автомобиль под названием Vision Driving Experience базируется на новейшей платформе Neue Klass и оснащён с силовой установкой с запредельным крутящим моментом.

Согласно официальным данным, электрическая силовая установка выдаёт невероятные 18 000 Н·м. Для сравнения, даже мощный двигатель V8 с двумя турбонагнетателями имеет крутящий момент почти в десять раз меньше — 800-900 Н·м. Зачем BMW такая гигантская тяга?

Автомобиль построен исключительно для испытаний электронной системы управления нового поколения. Фактически электронный модуль представляет собой четыре суперкомпьютера, одновременно управляющих трансмиссией, зарядкой, рекуперацией и рулевым управлением. Система обрабатывает данные в десять раз быстрее актуальных технологий.

« Е с л и э л е к т р о н н а я с и с т е м а у п р а в л е н и я с п о с о б н а с п р а в и т ь с я с т а к о й р е з к о й п р и б а в к о й т я г и , т о е й н и ч е г о н е с т р а ш н о в у с л о в и я х о б ы ч н о й е ж е д н е в н о й е з д ы » , — о б ъ я с н и л и в б а в а р с к о м к о н ц е р н е .

«Вживую» прототип Vision Driving Experience будет представлен на Международном автосалоне в Шанхае, который пройдёт с 23 апреля по 2 мая 2025 года.

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