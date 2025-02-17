BMW представила прототип с гигантской тягой 18 000 Нм
«Баварцы» рассказали, зачем им потребовался двигатель с большим крутящим моментом.
Немецкий концерн BMW показал уникальный электрический прототип. Автомобиль под названием Vision Driving Experience базируется на новейшей платформе Neue Klass и оснащён с силовой установкой с запредельным крутящим моментом.
Согласно официальным данным, электрическая силовая установка выдаёт невероятные 18 000 Н·м. Для сравнения, даже мощный двигатель V8 с двумя турбонагнетателями имеет крутящий момент почти в десять раз меньше — 800-900 Н·м. Зачем BMW такая гигантская тяга?
Автомобиль построен исключительно для испытаний электронной системы управления нового поколения. Фактически электронный модуль представляет собой четыре суперкомпьютера, одновременно управляющих трансмиссией, зарядкой, рекуперацией и рулевым управлением. Система обрабатывает данные в десять раз быстрее актуальных технологий.
«Если электронная система управления способна справиться с такой резкой прибавкой тяги, то ей ничего не страшно в условиях обычной ежедневной езды», — объяснили в баварском концерне.
«Вживую» прототип Vision Driving Experience будет представлен на Международном автосалоне в Шанхае, который пройдёт с 23 апреля по 2 мая 2025 года.
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