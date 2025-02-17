Дальнобойнее Tesla Model Y: рассекречены характеристики Xiaomi YU7

Стали известны технические подробности о первом кроссовере Xiaomi.

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Среднеразмерный кроссовер Xiaomi YU7 станет одним из самых дальнобойных серийных «электричек». Запас хода батарейной машины превысит 800 км, следует из документации на портале Министерства промышленности и информатизации КНР.

Паркетник получит два варианта аккумулятора: с ёмкостью 96,3 и 101,7 кВт·ч. С батареей максимальной модификации запас хода составит внушительные 820 км. Для сравнения, основной конкурент Xiaomi YU7, американский Tesla Model Y «пробегает» на одном заряде на 100 км меньше.

Силовая установка YU7 будет доступна в версиях на 320 и 690 л.с. Первая модификация предполагает только задний привод, тогда как вторая — 4WD. Максимальная скорость достигает 240 и 255 км/ч соответственно.

В продажу на родине в Китае первый кроссовер Xiaomi поступит летом 2025 года. Ориентировочная стоимость — от 300 тысяч до 400 тысяч юаней, что в переводе на рубли составляет 3,7-4,9 млн.

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