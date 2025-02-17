В Россию едет полноприводный дизельный внедорожник Sinotruk Bolden S6

Пикап получит два варианта привода и различные габаритные модификации.

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В российской линейке пикапов грядёт пополнение. На отечественный рынок выйдет китайский Sinotruk Bolden S6, сообщил официальный дистрибьютор марки «Мотор-Плейс».

Грузовичок будет предлагаться с безальтернативным турбодизелем мощностью 177 л.с. и 410 Н·м крутящего момента. Зато будет два варианта привода. В базовом варианте Bolden S6 оснащается механической коробкой передач и жёстко подключаемым полным приводом Part-time 4WD. В старшей комплектации имеется full-time раздатка с понижающей передачей.

Габариты Bolden S6 в короткобазной модификации составят 5365×1895×1890 мм. В длиннобазном варианте пикап на 280 мм длиннее и на 50 кг тяжелее: снаряженная масса составляет 2135 кг против 2085 кг. Оснащён внедорожник задней рессорной подвеской, повышающей проходимость и грузоподъёмность.

В российских автосалонах Sinotruk Bolden S6 появится в первой половине 2025 года. Комплектации и стоимость пикапа будут обнародованы ближе к старту продаж.

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