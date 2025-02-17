Стали известны подробности о новом российском автобренде Tenet

В линейке отечественного бренда будет как минимум три автомобиля.

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Кроссовер Chery Tiggo 7L станет далеко не единственной моделью в линейке новой российской марки Tenet. К такому выводу пришёл портал «Китайские автомобили», изучив базу данных сертификатов ЕАЭС, разрешающих ввоз машин в Россию и экспорт на рынки Армении, Беларуси, Казахстан и Кыргызстана

О запуске новой торговой марки 12 февраля объявила компания AGR Automotive Group (ООО «АГР»), имеющая собственное сборочное предприятие в Калуге. Каких-либо официальных подробностей о планах по использованию Tenet пока нет.

Судя по тизеру компании и найденной в открытом доступе документации, первой моделью бренда станет кроссовер с названием Tenet 32T. Это будет перелицованный Chery Tiggo 7L, в Китае поступивший в продажу осенью 2024 году.

Две другие модели, найденные в реестре и зарегистрированные под новой маркой — паркетники Tenet 3XT и 31T. Название этих автомобилей соответствуют кодовым наименованиям Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 8 Pro Max в Китае.

Согласно изученным данным, автомобили под маркой Tenet будут собираться на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге, которое в июне 2023 года было продано «АГР». На прошлой неделе глава региона Владислав Шапша на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что по итогам 2025 года завод выпустит 110 тысяч автомобилей.

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