Honda предложила Nissan отказаться от собственной  гибридной установки

Предложение сильно не понравилось боссам Nissan.

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Сделка по слиянию Honda и Nissan в третий по значимости мировой концерн отменена. О причинах разлада японских автопроизводителей инсайдеры уже рассказывали, и теперь появились новые подробности.

По сведениям The Japan News, Honda не просто предложила «ниссановцам» стать своей дочерней компанией, но и попросила пересмотреть свою технологическую программу. Просьба заключалась в том, чтобы отказаться от своей гибридной силовой установки e-Power, которая была создана в 2016 году и в 2026-м получит версию третьей генерации.

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Взамен в концерне из Токио предложил Nissan оборудовать машины их гибридной системой.

« В Nissan были категорически против, что ещё сильнее усугубило раскол между двумя японскими компаниями», — передаёт источник.

Сейчас модельный ряд Nissan насчитывает десяток автомобилей с бензино-электрическим двигателем. Среди них кроссоверы Qashqai, X-Trail, Juke, Kicks, компактвэны Note, Note Aura, минивэн Serena, седан Sylphy, кей-кары Roox и DAYZ.

Стали известны новые подробности разлада Honda и Nissan