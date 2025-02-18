В России изменится регламент проверки пьяных водителей

На добровольное медобследование водителей будут направлять только при наличии трёх признаков опьянения.

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Порядок проведения медицинского освидетельствования автомобилистов на опьянение — алкогольное, наркотическое и токсическое — будет пересмотрен. Соответствующий проект приказа Минздрава РФ размещён в реестре нормативных правовых актов.

Ведомство предложило уточнить в регламенте ситуации, когда сотрудник Госавтоинспекции обязан направить водителя на дополнительное освидетельствование в медицинское учреждение. Например, если алкотестер ничего не показал, то дополнительные анализы не потребуются. При условии, что от водителя не пахнет алкоголем, у него не нарушены координация и речь, а также нет изменения цвета лица.

Сейчас для проведения проверки достаточно одного из вышеперечисленных признаков. В Минздраве предлагают отправлять водителя на медобследование, если только имеются все три отклонения.

Кроме того, предлагается прописать в регламенте обязательное письменное согласие водителя о направлении на дополнительные анализы. Т.е. проверяемый будет должен подписать документ, в котором он подтверждает, что получил всю информацию о процедуре, ознакомлен с её целью и последствиями. При отказе автомобилисту будет выдана справка о несогласии.

Законопроект также предполагает актуализацию списка запрещённых за рулём лекарств. За использование таких препаратов, как корвалол и валокордин, можно, напомним, лишиться водительских прав на 1,5-2 года или получить штраф в размере 30 000 рублей.

По официальным данным ГАИ, за прошлый год количество водителей в состоянии алкогольного опьянения на российских дорогах сократилось на 30% — с 351,2 тысяч до 244,3 тысяч. Число отказов от проверки уменьшилось с 163,3 тысяч до 156,8 тысяч, т.е. на 3%.

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