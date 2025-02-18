Популярная модель АвтоВАЗа поступит в продажу в Иране
Российская машина будет представлена на местном рынке в двух версиях.
Флагманский автомобиль российского концерна АвтоВАЗ выходит на авторынок Ирана. Об этом рассказало местное издание Charkhan, изучив документацию.
Сертификат на поставки и продажу, аналог российского ОТТС, получила Nika Motor. Международная компания выступит официальным дистрибьютором АвтоВАЗа в Иране и, помимо поставок, будет заниматься обслуживанием и гарантийным ремонтом машин российской марки.
«Сертификацию получила Lada Vesta в двух кузовах — седан и кросс-универсал», — сообщил источник.
Обе «Весты», судя по опубликованной документации, будут экспортироваться на иранский рынок с 1,8-литровым вазовским двигателем, выдающим 122 л.с. За переключение передач в этой модификации отвечает бесступенчатый вариатор.
О планах АвтоВАЗа по продажам машин в Иране впервые стало известно ещё в 2023 году. По словам руководства тольяттинского концерна, местный рынок является «самым масштабным и перспективным» для экспорта автомобилей Lada.