Популярная модель АвтоВАЗа поступит в продажу в Иране

Российская машина будет представлена на местном рынке в двух версиях.

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Флагманский автомобиль российского концерна АвтоВАЗ выходит на авторынок Ирана. Об этом рассказало местное издание Charkhan, изучив документацию.

Сертификат на поставки и продажу, аналог российского ОТТС, получила Nika Motor. Международная компания выступит официальным дистрибьютором АвтоВАЗа в Иране и, помимо поставок, будет заниматься обслуживанием и гарантийным ремонтом машин российской марки.

« С е р т и ф и к а ц и ю п о л у ч и л а Lada Vesta в двух кузовах — седан и кросс-универсал», — сообщил источник.

Обе «Весты», судя по опубликованной документации, будут экспортироваться на иранский рынок с 1,8-литровым вазовским двигателем, выдающим 122 л.с. За переключение передач в этой модификации отвечает бесступенчатый вариатор.

О планах АвтоВАЗа по продажам машин в Иране впервые стало известно ещё в 2023 году. По словам руководства тольяттинского концерна, местный рынок является «самым масштабным и перспективным» для экспорта автомобилей Lada.

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