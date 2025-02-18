АвтоВАЗ объяснил слабый спрос на электрический e-Largus
За первые месяцы на рынке «электричка» не нашла ни одного покупателя.
Дебют электрической версии Lada Largus обернулся неудачей для концерна АвтоВАЗ. Первый товарный экземпляр был продан совсем недавно, хотя в серийное производство модель поступила пять месяцев назад. О причинах столько низкого спроса рассказал вице-президент тольяттинского предприятия по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
Минимальная стоимость e-Largus составляет 2 990 000 рублей. «Электричка» выпускается в виде пассажирского универсала и грузового фургона.
«Цены, которые мы озвучили, скажем так, непростые для реализации этой машины, особенно с учётом конкуренции со стороны китайских производителей», — приводит слова топ-менеджера агентство «Автостат».
Также Костромин отметил, что доля электромобилей в российском автопарке составляет лишь 1%. При этом электрический Largus —сам по себе нишевый продукт, рассчитанный на корпоративных клиентов и изготавливаемый только под заказ.
Как ранее рассказали в АвтоВАЗе, e-Largus является наиболее локализованным отечественным электрокаром. Машина на 80% собрана из российских комплектующих. В частности, разработкой силовой установки и тяговой батареи занималась петербургская компания «Системы автономной энергии» в сотрудничестве с инженерами концерна.
Мощность электромотора Lada e-Largus, согласно заводским данным, составляет 163 л.с. Запас хода фургона на одной зарядке достигает 320 км, дальнобойность универсала — 420 км.