АвтоВАЗ объяснил слабый спрос на электрический e-Largus

За первые месяцы на рынке «электричка» не нашла ни одного покупателя.

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Дебют электрической версии Lada Largus обернулся неудачей для концерна АвтоВАЗ. Первый товарный экземпляр был продан совсем недавно, хотя в серийное производство модель поступила пять месяцев назад. О причинах столько низкого спроса рассказал вице-президент тольяттинского предприятия по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Минимальная стоимость e-Largus составляет 2 990 000 рублей. «Электричка» выпускается в виде пассажирского универсала и грузового фургона.

« Ц е н ы , к о т о р ы е м ы о з в у ч и л и , с к а ж е м т а к , н е п р о с т ы е д л я р е а л и з а ц и и э т о й м а ш и н ы , о с о б е н н о с у ч ё т о м к о н к у р е н ц и и с о с т о р о н ы к и т а й с к и х п р о и з в о д и т е л е й » , — приводит слова топ-менеджера агентство «Автостат».

Также Костромин отметил, что доля электромобилей в российском автопарке составляет лишь 1%. При этом электрический Largus —сам по себе нишевый продукт, рассчитанный на корпоративных клиентов и изготавливаемый только под заказ.

Как ранее рассказали в АвтоВАЗе, e-Largus является наиболее локализованным отечественным электрокаром. Машина на 80% собрана из российских комплектующих. В частности, разработкой силовой установки и тяговой батареи занималась петербургская компания «Системы автономной энергии» в сотрудничестве с инженерами концерна.

Мощность электромотора Lada e-Largus, согласно заводским данным, составляет 163 л.с. Запас хода фургона на одной зарядке достигает 320 км, дальнобойность универсала — 420 км.

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