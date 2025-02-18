Названы самые популярные среди россиян китайские машины с пробегом

Доля «китайцев» на российской вторичке за прошлый год выросла с 2,1% до 3,3%.

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В России растёт спрос на подержанные автомобили китайского производства. По итогам 2024 года количество «бэушек» из КНР выросло сразу на 69% — с 116,5 тысяч до 196,8 тысяч, следует из данных «Автостата».

Самой продаваемой моделью стал кроссовер Chery Tiggo, разошедшийся тиражом 8,5 тысяч единиц. Вторым в рейтинге оказался Geely Coolray с результатом 7,9 тысяч. Замкнул тройку наиболее популярных «китайцев» с пробегом Haval Jolion — 6,7 тысяч перепроданных машин.

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Chery Tiggo — 8,5 тысяч штук; Geely Coolray — 7,9 тысяч; Haval Jolion — 6,7 тысяч; Lifan X60 — 6,6 тысяч Lifan Solano — 6,5 тысяч.

По подсчётам аналитиков, средняя стоимость подержаных китайских машин в России составляет около 1,97 млн рублей. Ценник на новую машину из КНР достиг 3,06 млн рублей.

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