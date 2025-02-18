Владельцы автомобилей BYD массово жалуются на обман дилеров
Автомобилисты требуют компенсацию за устаревшие машины.
Тысячи владельцев новых машин китайского концерна BYD считают себя обманутыми. Причина — недавний анонс о бесплатной интеграции функции автономного вождения в большинство актуальных моделей компании, в том числе из бюджетного сегмента. На уже проданные авто это обновление не распространяется.
В течение семи дней после анонса BYD в китайскую Сеть качества автомобилей поступило 4700 недовольств. Для сравнения, неделей ранее было зафиксировано всего 150 жалоб, а за весь январь их количество составило 500 штук.
«Сотрудники дилерского центра заверили, что у компании нет планов по обновлению машины. А через полмесяца после покупки появилась новая версия с заметными улучшениями в комплектации, причём по такой же цене! Я требую бесплатное обновление и компенсацию», — приводит Reuters слова владельца седана Seal 06 DM-i.
В BYD отказались комментировать массовые жалобы автовладельцев.
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