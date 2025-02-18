Владельцы автомобилей BYD массово жалуются на обман дилеров

Автомобилисты требуют компенсацию за устаревшие машины.

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Тысячи владельцев новых машин китайского концерна BYD считают себя обманутыми. Причина — недавний анонс о бесплатной интеграции функции автономного вождения в большинство актуальных моделей компании, в том числе из бюджетного сегмента. На уже проданные авто это обновление не распространяется.

В течение семи дней после анонса BYD в китайскую Сеть качества автомобилей поступило 4700 недовольств. Для сравнения, неделей ранее было зафиксировано всего 150 жалоб, а за весь январь их количество составило 500 штук.

« С о т р у д н и к и д и л е р с к о г о ц е н т р а з а в е р и л и , ч т о у к о м п а н и и н е т п л а н о в п о о б н о в л е н и ю м а ш и н ы . А ч е р е з п о л м е с я ц а п о с л е п о к у п к и п о я в и л а с ь н о в а я в е р с и я с з а м е т н ы м и у л у ч ш е н и я м и в к о м п л е к т а ц и и , п р и ч ё м п о т а к о й ж е ц е н е ! Я т р е б у ю б е с п л а т н о е о б н о в л е н и е и к о м п е н с а ц и ю » , — приводит Reuters слова владельца седана Seal 06 DM-i.

В BYD отказались комментировать массовые жалобы автовладельцев.

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