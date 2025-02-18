Rolls-Royce представил «заряженный» электрокупе Black Badge Spectre

Премиум-марка выпустила свой самый мощный автомобиль за последние 50 лет.

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Автопроизводитель машин класса суперлюкс Rolls-Royce официально представил один из самых мощных автомобилей в своей истории — купе Black Badge Spectre. Базовая модель Spectre не совсем новая и поступила в продажу ещё в 2023 году, но впервые обзавелась спортивной модификацией.

Под «капотом» спортивной версии Spectre установлена электрическая установка. В пике этот агрегат выдаёт 659 л.с., что на 82 силы мощнее обычного батарейного купе. Большей мощностью мог похвастать только Rolls-Royce Merlin 1972 года с 27-литровым атмосферником V12 мощностью 750 л.с.

Впечатляют и динамические характеристики. Если стандартный Spectre разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, то Black Badge для разгона до 100 км/ч потребуется 4,1 секунды. А вот по запасу хода «заряженный» купе проигрывает базовой модели — 428 км против 445 км.

Помимо мощной установки, Spectre получил усиленные амортизаторы и более эффективные тормоза. «Обут» Badge Spectre в 23-дюймовые колёса. Кузов имеет затемнённый декор, а радиаторная решётка оборудована подсветкой. Отделка интерьера салона выполнена из карбона, металла и дерева, а передняя панель с эффектом звёздного неба оборудована 5500 диодами.

«Заряженный» Rolls-Royce Black Badge Spectre обойдётся покупателю в $490 тысяч или 45 млн рублей. Для ориентира, стандартная версия стоит на $67,2 тысяч (6 млн рублей) дешевле.

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