Штраф за непристёгнутый ремень хотят увеличить до 3000 рублей

Кроме того, под запрет могут попасть заглушки.

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В России могут вдвое увеличить штраф за непристёгнутый ремень в автомобиле. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ, передаёт газета «Известия» со ссылкой на документ с поправками.

С начала 2025 года административное наказание за отсутствие ремня вместе с другими штрафами за нарушение ПДД выросло в полтора раза. Однако авторы нового законопроекта, депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», считают, что штрафа в 1500 рублей недостаточно. Предлагается повысить денежное наказание до 3000 рублей.

«Ситуация на дорогах и информация о тяжёлых последствиях ДТП свидетельствуют о необходимости повышения штрафа», — заявили в партии.

Кроме того, депутаты хотят признать незаконной заглушку. Это устройство отключает сигнал в салоне о непристёгнутых ремнях. Девайс стоимостью от 100 до 5000 рублей предложено запретить, продавцов и водителей в случае нарушения будут штрафовать.

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