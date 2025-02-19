Бюджетный кроссовер Haval M6 встал на конвейер в Калуге

В продажу паркетник российской сборки поступит в марте.

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На бывшем заводе Peugeot-Citroen в Калуге началась сборка популярного в России кроссовера Haval M6. Об этом сообщила «Российская газета».

Пока налажена крупноузловая сборка из готовых машинокомплектов, привезённых с завода Haval в Китае. Другими словами, автомобили поставляются на калужское предприятие в разобранном виде и собираются заново.

«Во второй половине года стартует выпуск модели по полному циклу со сваркой и окраской», — рассказал источник.

Завод «Автомобильные технологии» в Калуге был выбран для сборки, так как на российской площадке Haval в Туле сейчас нет свободных производственных мощностей.

Ожидается, что в дилерских центрах Haval M6 отечественной сборки появится в марте. Сейчас кроссовер, поставляемый из Китая, стоит от 2 179 000 до 2 299 000 рублей.

По итогам прошлого года Haval M6 попал в топ-10 самых продаваемых «китайцев» в нашей стране. Модель разошлась тиражом 38 043 экземпляров.

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