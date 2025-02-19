Гибридный премиум-кроссовер Rox 01 поступил в продажу в России

Полуэлектрический внедорожник нового бренда оснащается силовой установкой на 476 л.с. и имеет запас хода до 1362 км.

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Первый автомобиль новой китайской марки, люксовый гибридный кроссовер Rox 01 вышел на российский рынок. Аналог британского Land Rover Defender и прямой конкурент Lixian L9 стоит от 9 млн рублей, следует из сообщения российского представительства бренда.

Внедорожник оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Суммарно система выдаёт 476 л.с. и 740 Н·м крутящего момента. Запас хода на электротяге составляет 235 км. В смешанном режиме при полностью заполненном 70-литровом баке и заряженной батарее можно проехать до 1362 км.

По габаритам Rox 01 находится с одном классе с культовым «британцем» Land Rover Defender: длина — 5050 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм, размер колёсной базы составляет 3010 мм. Основным конкурентом «ноль первого» на российском рынке станет его соотечественник Lixian L9, поставляемый в нашу страну по параллельному импорту.

Брутальный внедорожник предлагается в стандартной комплектации и расширенном оснащении Black Edition, которое отличается чёрным шильдиком и колёсными дисками чёрного цвета. Доступны варианты с салоном на шесть и семь мест. Стоимость Rox 01 составляет от 9 169 000 до 9 449 000 рублей.

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